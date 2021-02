Les maladies liées à la qualité de l'air tuent 7 millions de personnes chaque année dans le monde. Et maintenant, une étude récente publiée dans Cardiovascular Research estime qu'environ 15% des décès dans le monde dus au COVID-19 pourraient être attribués à une exposition à long terme à la pollution de l'air. En Europe, la proportion était d'environ 19%, en Amérique du Nord de 17% et en Asie de l'Est d'environ 27%. L'Alliance Européenne pour la Santé Publique a averti que les personnes vivant dans des villes polluées sont plus exposées au COVID-19, car la pollution de l'air peut causer de l'asthme, une maladie pulmonaire obstructive chronique, une pression artérielle élevée et le diabète. Le COVID-19 a des conséquences plus graves sur les patients ayant des problèmes de santé préexistants qui sont dans de nombreux cas causés par la pollution de l'air. Si, face à la pandémie, les ordonnances de quarantaine dans le monde entier ont contribué à améliorer la qualité de l'air extérieur, elles ont accru la menace posée par la pollution de l'air intérieur qui, dans de nombreux endroits, est pire que la qualité de l'air extérieur. Pendant les confinements, les gens passent plus de temps à l'intérieur que jamais, et il est donc important de prêter attention aux facteurs qui augmentent la quantité de particules à l'intérieur. Cela comprend le tabagisme, la combustion de bougies, les fumées de cuisson, l'exposition aux moisissures, à la poussière et à d'autres composés organiques volatiles, ainsi que l'utilisation de produits chimiques puissants pour désinfecter les surfaces. Bien que votre maison puisse paraître propre parce que vous la dépoussiérez et la nettoyez tous les jours, il y a de fortes chances qu'elle contienne toujours une concentration très élevée de polluants et d'allergènes.De plus, alors que l'activité économique reprend dans de nombreux pays et que les gens retournent provisoirement aux bureaux et autres espaces publics fermés, ils sont toujours confrontés à la menace de transmission d'aérosols dans des espaces fermés. Selon le Center of Diseases Control (CDC), les particules virales du SRAS-CoV-2 se propagent plus facilement entre les personnes à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Gérer la qualité de l'air intérieur est un aspect important de tout plan de protection et de rétablissement de la santé. Cela se reflète dans les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur la gestion de la transmission par aérosols, qui recommande la mise en place d'une filtration de l'air de haute qualité, ce qui pourrait réduire le risque d'infection jusqu'à 47%.

La pandémie nous a imposé un nouvel ensemble de comportements. Le maintien de la distance sociale, le port du masque, le lavage fréquent des mains et la désinfection font désormais partie de notre vie quotidienne. Si vous ne l’avez pas déjà fait, il est peut-être temps d’acheter un purificateur d’air pour votre maison afin d’ajouter une couche de protection supplémentaire.

Choisissez le bon purificateur d'air pour votre maison

Chaque maison est différente et les besoins de chaque famille varient en fonction de facteurs tels que les exigences en matière de santé, les animaux domestiques, la taille de la maison et son emplacement ainsi que la sensibilité des résidents aux allergènes.

Quelques points à considérer :

- Taille et espace

Un purificateur d'air doit être adéquat pour l’espace de la pièce. La meilleure façon de procéder est de faire correspondre la taille de votre pièce et la zone de couverture de chaque purificateur. En acheter un qui est trop petit pour votre pièce signifiera que le purificateur sera incapable de purifier complètement l'air.

- Filtres

Ce sont le cœur et l'âme de tout purificateur d'air. Assurez-vous que les couches de filtres sont adéquates pour nettoyer efficacement l'air des particules. Choisissez le type de filtration dont vous avez besoin en portant une attention particulière aux contaminants spécifiques. La qualité des filtres définit les performances d'un purificateur d'air pour les maisons.

- Taux d'élimination des particules

Choisissez un purificateur d'air avec un taux d'élimination des particules suffisamment élevé pour la pièce. Les particules en suspension dans l'air sont suffisamment petites pour être en suspension dans l'atmosphère et peuvent être un mélange complexe de substances organiques et inorganiques. Les particules en suspension dans l'air comprennent la poussière, la saleté, la suie, la fumée et les gouttelettes de liquide émises dans l'air.

- Bruit

Assurez-vous que vous pouvez vivre avec le purificateur d'air. Cela peut être important si vous passez beaucoup de temps dans la même pièce avec le purificateur d'air. En général, un purificateur d'air avec une portée sonore de 50 décibels convient à la plupart des espaces de vie.

Pour lutter contre les défis croissants de la pollution de l'air intérieur et son impact sur la santé, la société de vente directe QNET a lancé l'an dernier le HomePure Zayn avec un système de purification en 5 étapes. Développé en Suisse, fabriqué en Corée du Sud et certifié par l'European Center for Allergy Research Foundation (ECARF) et Intertek USA, HomePure Zayn combine la puissance de la lumière HPP+ électrostatique, ultraviolette (UV) et d'un Filtre Ionique Ultra Plasma pour former un dissuasif puissant contre la mauvaise qualité de l'air intérieur. Le HomePure Zayn protège les espaces de vie intérieurs de 99,8% des particules en suspension dans l'air, des allergènes, des virus, des bactéries, des moisissures, des champignons, des mauvaises odeurs et des composés organiques volatils (COV).

Système de purification en 5 étapes

- L'étape 1 du système de purification HomePure Zayn contient le préfiltre, qui est en charge d'éliminer les grosses particules telles que la poussière, les squames d'animaux et le pollen.

- L'étape 2 contient un Filtre Ionique Ultra-Plasma qui dissout et élimine plus de 99% des virus, bactéries et germes dans l'air, et convertit les contaminants en H2O sain.

- L'étape 3 utilise un filtre HPP + qui élimine les particules en suspension dans l'air aussi petites que 0,1 micron, les organismes microscopiques, les virus, les bactéries, les champignons, les moisissures et les acariens. Le filtre élimine également les vapeurs toxiques et autres gaz nocifs tels que les COV, le formaldéhyde et le monoxyde de carbone de l'air.

- L'étape 4 comprend un Filtre à Charbon Actif, qui sert principalement à purifier et à éliminer les odeurs, gaz et vapeurs désagréables au sein d’un espace.

- L'étape 5 contient une lumière UV qui sert à éliminer les germes, bactéries et virus qui n'ont pas été dissous par le Filtre Ionique Ultra-Plasma. La lumière UV contient d'excellentes capacités antibactériennes et est sans danger pour le corps humain.

HomePure Zayn couvre une superficie d'environ 36 mètres carrés, soit à peu près la taille d'un appartement d'une chambre, ce qui en fait un compagnon idéal pour les espaces de vie. Une autre caractéristique unique qui différencie le Zayn des autres purificateurs d'air sur le marché est qu'il dispose d'une fonction de protection contre les champs électromagnétiques (CEM) utilisant une carte Amezcua intégrée qui protège les utilisateurs des effets nocifs du rayonnement électromagnétique des appareils électroniques.

HomePure Zayn est également très silencieux et discret. Le niveau de bruit varie entre 30,6 dB (A) et 49,7 dB (A) en fonction des réglages de vitesse. Pour mettre cela en contexte, un réfrigérateur moderne produit environ 50 dB (A) lorsqu'il fonctionne.

HomePure Zayn fait partie de la gamme de produits Home & Living de la société internationale de vente directe basée sur le commerce électronique QNET. Cette gamme comprend également le populaire filtre à eau HomePure Nova, doté d'un système de filtration en 9 étapes certifié par la National Sanitation Foundation (NSF) International and Water Quality Association (WQA).