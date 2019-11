Le service de pharmacologie toxicologie du CHU d'Oran enregistre chaque année près de 100 cas d'intoxications aiguës aux

pesticides, a indiqué dimanche à l'APS la cheffe de cette structure. Interrogée en marge de la 9ème rencontre internationale de toxicologie, qui se tient à Oran du 16 au 18 novembre courant, le Pr Rezkallah Hassiba a expliqué qu'une centaine de personnes victimes d'intoxications aigues aux pesticides sont prises en charge annuellement au niveau de son service. "Il s'agit généralement d'intoxications volontaires (à 58%), notamment chez les adultes", a souligné la spécialiste, ajoutant que l'intoxication à l'alpha-chloralose (un pesticide pour usages divers) prend de plus en plus d'ampleur en Algérie et fait craindre le même scénario que l'ancienne série d'intoxications par le " rat-killer ". La prise en charge des cas d'intoxication aiguës aux pesticides peut s'avérer très compliquée et exige des interventions multidisciplinaires. L'organisation de la 9ème rencontre sous le thème "pesticides : risques sanitaires et environnementaux", vise, entre autre, à aborder la prise en charge des cas d'intoxications aiguës aux pesticides sous différents angles, avec des conférences et ateliers animés par des médecins-spécialistes en réanimation, en toxicologie analytique ainsi que par des médecins-urgentistes. La rencontre à laquelle participent des spécialistes nationaux et étrangers (Maroc, Tunisie, France), abordera par ailleurs l'utilisation des pesticides en milieu agricole et le danger des résidus de ces produits chimiques sur la santé humaine. Les conférences et ateliers de cette rencontre s'articulent sur trois axes, à savoir "les intoxications aiguës aux pesticides", "les résidus des pesticides dans les fruits, les légumes et l'eau" et "les aspects réglementaires, les expositions professionnelles et les risqueséco-toxicologiques des pesticides".