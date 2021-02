Huit patients atteints de surdité subite d'origine inconnue ont bénéficié en 2020 d'implants cochléaires au niveau du service

ORL du Centre hospitalo-universitaire (CHU) d'Oran, a-t-on appris samedi de la cheffe de service. Les huit patients issus de plusieurs wilayas, dont Tebessa, M'sila, Djelfa, Relizane et Mascara, ont été opérés pour une surdité subite, dont les causes sont inconnues, a indiqué, à l'APS, Pr Zoubida Serradji. "Nous ignorons jusqu'à présent les raisons de cette surdité qui survient de manière soudaine. Elle touche des catégories de plus en plus jeunes, dont des étudiants", a-t-elle fait savoir. Sur la période d'une année (2019-2020) caractérisée par la pandémie du Covid-19, pas moins de 125 implants ont été posés, dont huit pour des patients atteints de surdité subite, soit un taux de 6.5%. "L'inquiétude réside dans le fait que les causes de cette surdité subite n'ont pas encore été définies", a expliqué la spécialiste. Pour le moment, aucun traitement n'a été trouvé pour cette surdité brusque à l'exception d'une implantation cochléaire, a-t-elle révélé, expliquant que la surdité brusque représente une perte d’audition soudaine plus ou moins importante et concerne une oreille seulement ou les deux. Cette affection apparaît souvent chez des sujets âgées de 40 à 50 ans et peut toucher n’importe quelle autre. La fatigue intense et le stress constituent un terrain propice à son apparition, a-t-elle encore souligné.