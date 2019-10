Le nouveau service des urgences pédiatriques du CHU d'Oran a été inauguré mardi en présence des chefs de services et des responsables de cet établissement hospitalier. L'inauguration du nouveau service qui prend en charge les urgences pédiatriques, médicales et chirurgicales, a été présidée par le directeur général du CHU d'Oran, Hadj Boutouaf. Le nouveau service a commencé à recevoir, tôt le matin, les premiers patients. Les patients et leurs parents ont exprimé leurs satisfaction d'être reçus dans cette structure "flambant neuve", qui dispose de tous les moyens nécessaires pour une prise en charge efficace des malades. Un projet pour la réalisation d'un autre service dédié à la réanimation pédiatrique est, par ailleurs, en cours de réalisation. Ainsi, les deux

services, d'urgences et de réanimation pédiatriques, constitueront un pôle pour la prise en charge des enfants. Ce nouveau service de 28 lits dispose de toutes les spécialités qui prennent en charge les urgences médicales et chirurgicales pédiatriques, en plus de consultations et chirurgies spécialisées en ORL et neurologie. L'unité de radiologie au sein de ce service est dotée de tous les équipements de pointe requis, comme les appareils de radiologie et un scanner. Le service compte, en outre, trois blocs opératoires : deux consacrés à la chirurgie générale et le troisième à la chirurgie orthopédique.