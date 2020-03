Des chutes de neige affecteront les reliefs dépassant les 900 mètres d'altitude dans plusieurs régions du pays jusqu'à dimanche, indique samedi un bulletin météorologique spécial neige (BMS) émis par le Centre national des prévisions météorologiques.

Placées en niveau de vigilance orange, les wilayas concernées sont Tizi-Ouzou (sud), Sétif, Bordj Bou Arreridj, Mila, Constantine, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa (nord), précise la même source, ajoutant que l'épaisseur estimée de la poudreuse varie entre 10 et 15 cm durant la validité du BMS qui s'étale jusqu'à dimanche à 06h00.Pour plus de précisions, une carte de vigilance est disponible sur le site www.meteo.dz, indique la source.