Les ventes de cigares cubains ont augmenté de 2% en 2019, soit le rythme le plus lent de ces six dernières années, en raison d'une baisse de la demande dans la région Asie-Pacifique, agitée par le conflit socio-politique à Hong Kong."Cette année, nous avons atteint 531 millions de dollars (de chiffre d'affaires), soit une augmentation de 2% par rapport à l'année précédente", a déclaré le co-président de Habanos S.A., Luis Sanchez-Harguindey, cité par l'agence AFP."Nous avons eu des incidents socio-politiques sur des marchés importants pour nous, comme Hong Kong, et cela a ralenti la croissance de ce marché", a-t-il ajouté.Hong Kong a été depuis juin 2019 le théâtre d'une crise politique sans précédent depuis sa rétrocession par le Royaume-Uni à la Chine en 1997.En 2019, les ventes en Asie ont baissé de 3 %, alors qu'elles avaient augmenté de 9 % en 2018.Les manifestations sociales au Liban ont également eu un impact sur le secteur.L'année 2020 devrait être encore plus compliquée en raison de l'épidémie de coronavirus qui s'est propagée depuis la Chine.Cependant, les dirigeants de Habanos restent optimistes : "Il est trop tôt pour pouvoir évaluer l'impact du coronavirus (sur l'entreprise). Mais nous sommes convaincus que d'autres régions à forte croissance au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, dans les pays émergents et sur les marchés européens matures se portent très bien", a estimé M. Sanchez-Harguindey.Habanos S.A. est une coentreprise regroupant Cubatabaco et Altadis, propriété de la britannique Imperial Tobacco Group et dont le siège est en Espagne. Elle n'a pas accès au marché des Etats-Unis en raison de l'embargo américain imposé par Washington à l'île socialiste depuis 1962.En 2017 et 2018, la Chine a été l'un des principaux moteurs de la consommation de cigares cubains, avec des ventes mondiales en hausse de 12 % et 7 % respectivement.Les cinq principaux pays consommateurs de cigares cubains sont l'Espagne, la Chine, la France, l'Allemagne et Cuba.L'Europe représente 53% des volumes des ventes, suivie par les Amériques (18%), l'Afrique et le Moyen-Orient (15%) et l'Asie-Pacifique (14%).