L'Algérie a exporté du ciment pour près de 30 millions dollars durant les cinq premiers mois de 2019, en hausse de près de 850% par rapport à la même période en 2018, a appris samedi l'APS auprès de la direction des études et de la Prospectives des Douanes (DEPD). Les exportations de ciments hydrauliques, y compris le ciment non pulvérisé appelé "clinker", ont connu une nette amélioration, passant de 3,16 millions de dollars les cinq mois 2018 à 29,96 millions de dollars à la même période de l'année en cours, soit une évolution de +849,60%, a précisé la même source .Pour rappel, l'Algérie ambitionnait d'augmenter ses exportations en ciment à 500 millions de dollars, au cours des cinq prochaines années, selon les prévisions du ministère de l'Industrie et des Mines.