Les exportations de ciment de l'Algérie ont atteint 42 millions de dollars durant les sept premiers mois de 2019, soit plus de 743% par rapport à la même période en 2018, a-t-on appris lundi auprès de la direction des études et de la Prospectives des Douanes (DEPD). Les exportations de ciments hydrauliques, y compris le ciment non pulvérisé appelé "clinker", ont connu une nette amélioration, passant de 5,03 millions de dollars durant les sept premiers mois de 2018 à 42,41 millions de dollars à la même période de l'année en cours, soit une évolution de 743,56%, a précisé la même source.