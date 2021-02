"Le Premier ministre a donné des instructions au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l’effet de prendre des mesures urgentes de réhabilitation à l’endroit des cités universitaires qui connaissent un état de dégradation des immeubles et des équipements d’une part et de sécuriser d’autre part les infrastructures d’hébergement, en interdisant notamment l’accès à toute personne non résidente au niveau de ces cités", a indiqué un communiqué des services du Premier ministre ayant sanctionné la réunion du Gouvernement.

M.Djerad a également recommandé de "prendre les mesures nécessaires relatives à l’amélioration de la qualité des prestations liées à la restauration et au transport des étudiants intra et inter-wilayas, et de veiller à l’hygiène et au cadre de vie des cités universitaires et des pavillons", en rappelant les orientations du Président de la République Abdelmadjid Tebboune relatives à la nécessité d’une prise en charge adéquate des conditions d’études, d’hébergement, de restauration et de transport des étudiants.

Intervenant lors de cette réunion du Gouvernement, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a présenté les actions engagées par son secteur dans le cadre de "l’amélioration des conditions d’hébergement, de restauration et de transport des étudiants", tout en indiquant les mesures préventives prises au sein des universités et des cités universitaires dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, ajoute le communiqué des services du Premier ministre.