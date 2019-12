La plateforme séparatiste catalane Tsunami Démocratique a annoncé mardi un rassemblement "massif" autour du Camp Nou, le stade du FC Barcelone, le 18 décembre, juste avant le clasico entre ce club et le Real Madrid.Ce match, la rencontre de clubs la plus regardée au monde, selon la Liga, devait initialement se jouer le 26 octobre mais avait dû être repoussé en raison des manifestations ayant secoué la Catalogne après la condamnation mi-octobre de neuf dirigeants séparatistes catalans à la prison pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017."Dans une situation exceptionnelle, il faut agir de manière exceptionnelle (...) C'est pour cela que Tsunami Démocratique convoque un rassemblement massif le 18 décembre à 16H00 (15H00 GMT) dans les environs du Camp Nou", a indiqué cette plateforme dans un message sur son compte Twitter.Ce groupe, dont les dirigeants ne sont pas connus, appelle ses sympathisants à se rassembler à quatre endroits différents près du stade, ce qui pourrait entraîner un blocage des accès avant la rencontre prévue à 20H00 (19H00 GMT).Née en septembre, Tsunami Démocratique avait été à l'origine du blocage de l'aéroport de Barcelone le 14 octobre et de celui de l'autoroute AP7 reliant l'Espagne à la France en novembre.