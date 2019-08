A travers son modèle de climatiseur ARTCOOL, LG Electronics Algérie marque à nouveau le marché premium algérien des climatiseurs grâce à des performances de refroidissement inégalées, améliorant le confort de l'utilisateur et sa consommation énergétique. Désormais, pièce maîtresse dans tout salon élégant et moderne, l'ARTCOOL incarne la beauté, la puissance et la performance à travers son magnifique extérieure et son éventail de fonctionnalisé intelligentes.

Design minimaliste qui s'adapte à tous les styles

Le riche design sombre du climatiseur ARTCOOL respire sophistication et luxe, parachevant harmonieusement tout décor intérieur. Les ultra élégants miroirs noir et cadre frontal ajoutent une touche d'élégance à son apparence déjà époustouflante, le rendant idéal pour les maisons de style haut de gamme. Le miroir en verre sur le devant met en valeur l'intérieur et les environs, charmant l'observateur par sa beauté intemporelle. La conception esthétique attrayante de l'appareil attirera sûrement l'attention, tout comme ses fonctionnalités pratiques conçues pour améliorer la facilité d'utilisation.

Performance exceptionnelle et rendement énergétique assurés par le DUAL InverterCompressor TM

Le DUAL InverterCompressor TM d'ARTCOOL, garantissant 10 ans de durabilité et de fiabilité, consomme 70% de moins en électricité tout en offrant un refroidissement de 40% plus rapide que les climatiseurs résidentiels sans onduleur RAG. De plus, l'incroyable technologie du compresseur de LG permet à ARTCOOL de fonctionner avec un niveau sonore agréablement bas, presque silencieux, permettant aux utilisateurs de se détendre ou de se reposer confortablement sans le bourdonnement distrayant du climatiseur. Plus encore, l'ARTCOOL intègre une fonction ioniseur, qui libère jusqu'à trois millions d'ions qui se lient aux particules nocives pour les stériliser efficacement et neutraliser les odeurs en même temps. Le flux d'air puissant qu'il génère à l'aide de la fonction Swing à 4 directions distribue uniformément de grands volumes de flux d'air. Cela crée ultérieurement une température constante dans toute la pièce, permettant à l'air d'atteindre tous ses coins et recoins.

Présent à la conférence de presse qu'a donné la marque rouge sud coréenne le 18 août 2019 au niveau de son siège à Chéraga, Jeong Jae-hoon, Chef de produits Climatisation de LG Electronics Algérie, n'a pas hésité a souligner l'importance d'offrir une expérience utilisateur complète tant sur le plan technologique que sur le plan confort : «Le superbe design haut de gamme, associé à ses nombreuses fonctionnalités de pointe du ARTCOOL, ajoute beauté et commodité aux domiciles des consommateurs algériens. C'est là tout notre objectif»

Gestion intelligente avec SmartThinQ TM

Intégré d'une technologie Wi-Fi avancée, le SmartThinQ TM de LG permet aux utilisateurs de contrôler facilement l'appareil de l'intérieur et de l'extérieur de la maison. L'application smartphone intelligente offre aux membres de la famille diverses options personnalisées, leur permettant de choisir et d'enregistrer leurs températures de climatisation préférées. La connectivité SmartThinQ TM permet, également, aux utilisateurs d'éteindre le climatiseur au moment de leur départ, ce qui est particulièrement pratique pour ceux qui sont pressés. En outre, ARTCOOL comporte une fonctionnalité de diagnostic intelligent «Smart Diagnosis» pour un dépannage facile et rapide. Cette fonctionnalité fournit des notifications et une assistance pour un large éventail de problèmes techniques via le smartphone. Selon son rapport n ° 50044627 001, TÜV Rheinland a démontré qu'un climatiseur avec compresseur à double onduleur, de type aS-b182Kcd0, est 53,4% plus efficace qu'un climatiseur à compresseur vitesse constante, de type AS-H182CS1B0, en comparant la consommation électrique.