Le salon a enregistré un total de 12.838 visites effectuées par 3.648 visiteurs ayant abouti au téléchargement de 8.220 dossiers et à la réception de 3.123 courriers sur la plateforme numérique inspirée du salon classique, note la source.

Cette manifestation, qui fait suite aux instructions de la ministre de l'Environnement et qui a été organisée par l'Agence nationale des Déchets (AND), a connu la participation de 90 exposants locaux et étrangers, ainsi que des activités de sensibilisation sur les dangers liés aux déchets, outre des espaces dédiés aux porteurs de projets et aux propriétaires de start-up, aux innovations et à la recherche scientifique, ajoute-t-on de même source.

Une série de conférences audiovisuelles ont été également organisées portant sur "la valorisation des déchets de l'Algérie, la gestion des déchets des activités de prise en charge sanitaire relatives à la pandémie du coronavirus et le rôle de la société civile dans la gestion des déchets et des start-up en tant que système de tri et de collecte de déchets.

Le salon virtuel a réussi à créer une plateforme permettant un échange d'informations et l'établissement de relations de travail entre les exposants et les visiteurs.

L'organisation de ce salon intervient en droite ligne de la stratégie du secteur de l'environnement et sa nouvelle vision basée sur l'économie circulaire qui oeuvre à éviter la production des déchets et à créer la richesse et les postes d'emploi, ainsi que dans le cadre du soucis de l'AND pour la mise en oeuvre de cette stratégie.