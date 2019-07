L'Agence D'Alger de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a enregistré plus de 2.100 accidents de travail ayant fait 19 morts durant le premier semestre de 2019, a-t-on appris mardi auprès du premier responsable de la CNAS.Le nombre d'accidents de travail a connu, durant le premier semestre de l'année en cours (de janvier à juin 2019), "une baisse considérable", de près de 61,22%, par rapport à la même période de l'année 2018 où près de 2.182 accidents ayant fait 49 morts ont été recensés, a fait savoir M. Mahfoud Idris dans une déclaration à l'APS. Le même responsable a souligné que cette baisse était due aux efforts consentis par la CNAS, à travers son département des accidents de travail et des maladies professionnelles, qui a intensifié ses campagnes de sensibilisation au niveau des ateliers de travail et des centres de formation et d'enseignement professionnels, outre la contribution des différents acteurs du domaine notamment les employeurs et l'inspection de travail.L'Agence CNAS d'Alger a alloué un budget de plus d'un (1) milliard de dinars pour l'indemnisation des employés ayant été victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles durant la même période, a-t-il dit, faisant état de la baisse des factures de remboursement d'un taux avoisinant les 2% par rapport à la même période de l'année précédente.M.Idris a révélé, dans ce sens, que 26 centres de déclaration ont été ouverts au niveau d'Alger, chargés de l'examen des dossiers et la prise de mesures pour l'indemnisation de la victime de l'accident du travail ou de ses ayants-droit, en cas de décès, d'incapacité ou détérioration de son état de santé.