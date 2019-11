Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a appelé, dans son rapport annuel de 2018 sur les droits de l'Homme en Algérie, à l'adoption d'une approche internationale pour le traitement des causes profondes du phénomène de l'immigration clandestine, notamment à travers des politiques de lutte contre la pauvreté et le soutien de la paix. Dans son rapport remis par son président Bouzid Lazhari au chef de l'Etat, M. Abdelkader Bensalah, le CNDH a appelé les pouvoirs publics à "l'impérative communication avec les pays subsahariens afin de les associer dans les efforts de lutte contre l'immigration clandestine, la traite des

êtres humains et le trafic". "Il s'agit également d'aider ces pays, en coordination avec les organisation internationales et les pays étrangers, à mettre en place des politiques pour le traitement des causes profondes de l'immigration, liées principalement à la pauvreté, le chaos et les guerres", note le document du CNDH. Le CNDH a mis l'accent, dans ce sens, sur l'impératif pour les autorités de sécurité et autres de respecter la dignité humaine des migrants à travers l'adoption d'un traitement devant préserver leur dignité et l'exclusion de toutes les formes de violence physique ou morale, outre l'accès aux services de santé, à la nutrition et à l'hébergement jusqu'à la prise de décisions relatives à leur situation légale dans un cadre de transparence et de justice". Appelant à "l'examen de la possibilité de régulariser la situation des migrants dont l'économie nationale a besoin", le CNDH a fait état de l'existence de plusieurs secteurs ayant besoin de leurs services, notamment le BTP, l'agriculture et le tourisme. Le Conseil a appelé, par ailleurs, à la révision de la loi 08-11, relative aux conditions d'entrée, de résidence et de déplacement des étrangers en Algérie, dans l'objectif de l'améliorer et de la mettre en conformité avec les exigences liées aux droits de l'Homme, notamment en ce qui concerne l'accès aux services d'assitance judiciaire au profit des migrants pour leur permettre d'exercer leur droit de recours en cas d'expulsion".