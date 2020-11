Sous le titre "Le leader des indépendantistes au Sahara occidental déclare la fin d'un cessez-le feu de 29 ans avec le Maroc", la chaîne de télévision a repris les déclarations du président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, formulées dans sa lettre adressée à l'ONU, dans laquelle il a indiqué qu'en lançant son agression dans la région, le Maroc a "sérieusement sapé non-seulement le cessez-le feu et les accords militaires y afférant, mais aussi toutes les chances de parvenir à une solution pacifique et durable à la question de la décolonisation du Sahara occidental".

CNN a également repris une dépêche de l'Agence de presse sahraouie (SPS) indiquant que les forces sahraouies avaient également "lancé des attaques contre l'armée royale marocaine au Sahara occidental, causant des pertes en vies humaines et en équipements", même si le "gouvernement marocain n'a pas encore commenté ces affirmations", a précisé le média américain.

Par ailleurs, la CNN livre aussi la version du ministère marocain des Affaires étrangères qui, précise le média américain, "prétend que l'opération frontalière visait à consolider le cessez-le feu" et que le Front Polisario aurait "bloqué la circulation des personnes et des biens et harcelé les troupes de l'ONU au passage, "des actes qui violent" selon le même ministère "l'accord militaire et menacent la sécurité et la stabilité régionale".