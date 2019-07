La prolongation du mandat du chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, jusqu'à l'élection d'un président de la République suivant l'avis du Conseil constitutionnel est, selon des juristes, une Fetwa (jurisprudence) procédant de "l'esprit même de la Constitution" dans le but de garantir"la pérennité des institutions de l'Etat et d'éviter tout risque de vide constitutionnel". L'avis rendu par le Conseil constitutionnel portant prolongation du mandat du chef de l'Etat, dont la durée de quatre-vingt-dix (90) à la tête de l'Etat pour "l'organisation de l'élection présidentielle" s'achève mardi, est une "mesure exceptionnelle pour situation exceptionnelle" intervenant après la constatation de "l'impossibilité" de la tenue de la présidentielle, initialement prévue le 4 juillet, expliquent les spécialistes pour qui cette mesure vise à concrétiser "le principe de la continuité de l'Etat" et à "éviter le vide constitutionnel et le blocage des institutions de l'Etat". A ce propos, le professeur de droit à l'Université d'Alger, Amar Belhimer, a indiqué à l'APS, que le Conseil constitutionnel "en se prononçant pour la prolongation de la durée durant laquelle la charge de chef de l'Etat doit être assumée, s'est éloigné de la lettre du texte fondamental mais a néanmoins respecté son esprit, et ce, en agissant dans le large cadre constitutionnel et dans le cadre des lois institutionnelles existantes afin d'éviter tout vide susceptible de mettre en péril la stabilité et la sécurité de l'Etat".