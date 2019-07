Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a mis l'accent, lundi à Alger, sur la nécessité d'accélérer la poursuite des opérations de numérisation dont la mise en œuvre a été entamée sur le terrain, en vue de se mettre au diapason des évolutions survenues dans le domaine des TIC, à l'instar du reste des secteurs, a indiqué un communiqué du ministère .S'exprimant lors d'une réunion à laquelle ont pris part des cadres centraux en charge de l'opération de numérisation du secteur et des spécialistes en la matière, le ministre a mis en avant l'importanced 'accélérer les opérations de numérisation et de se mettre au diapason des évolutions, à partir du registre électronique en passant par la création de réseaux de communication interne entre les directions régionales et de wilaya, jusqu'à la réalisation d'un système d`alerte précoce, d'un système de surveillance électronique au niveau des différentes inspections du secteur au niveau national, lequel devra faciliter les opérations de contrôle aussi bien des agents que des opérateurs économiques. M.Djellab a également mis en avant l'accélération de la mise en place d'une base de données de maitrise de l'approvisionnement du marché en produits essentiels et de de large consommation ainsi que de son contrôle, laquelle sera à même de contribuer indirectement à l'éradication définitive de la spéculation.