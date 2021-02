Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aissa Bekkai, a fait état, samedi à Alger, du recensement de plus de 15 produits exportables, mettant en avant une série de mesures pour accompagner les opérateurs économiques et accroitre le volume des exportations.

Intervenant lors de l'inauguration du siège de la Chambre algérienne du commerce et d'industrie (CACI) à Alger après des travaux de restauration, M. Bekkai a précisé que le ministère a cité parmi la quinzaine de produits exportables l'huile d'olive et le ciment, ajoutant que les services de la tutelle avaient été à l'écoute des préoccupations des producteurs et des représentants de plusieurs filières.

A ce propos, le ministre délégué a évoqué des problèmes liés à l'information économique, au système de qualité, à l'emballage et au transport.

M. Bekkai a indiqué que plusieurs mesures ont été prises pour soutenir l'exportation en parallèle avec d'autres secteurs concernés par l'opération d'exportation, à l'instar des services diplomatiques et des conseils d'affaires communs.

L'inauguration du siège de la CACI s'est déroulée en présence du Secrétaire général du ministère, du wali d'Alger, des responsables de la Chambre et de plusieurs ambassadeurs d'Etats arabe et africain.

A cette occasion, la CACI a organisé en collaboration avec le Conseil national interprofessionnel de la filière oléicole, des portes ouvertes sur cette filière avec au programme plusieurs conférences et une exposition.