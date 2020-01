La JS Kabylie fera appel de "la condamnation par défaut pour diffamation" à six mois de prison ferme assortie de 500 000 DA d'amende prononcé lundi par le tribunal de Médéa à l'encontre de son président Chérif Mellal, a annoncé l'avocat du club, Meftah Larbi.Me Meftah Larbi a indiqué dans une déclaration à la presse que la JSK " fera appel de ce jugement", précisant que ni " le club, ni le président Mellal n'ont reçu de convocation pour ce procès "." Nous nous sommes présentés, en tant que défense, à trois reprises devant le juge d'instruction en compagnie de M. Mellal, mais nous n'avons reçu aucune convocation officielle pour le procès ", a souligné Me Meftah. Selon lui, "la condamnation sera annulée dès l'introduction de l'appel d'opposition".

Le président de la JS Kabylie (Ligue1 de football), Cherif Mellal, a été condamné lundi à six mois de prison ferme par le tribunal de Médéa dans une affaire de diffamation qui l’opposait au président du club local, l'Olympique de Médéa, Mahfoudh Boukalkal, a-t-on appris de source judiciaire.Mellal, qui était absent lors de cette audience,a été également condamné à verser une amande de 50.000 DA au plaignant, en l’occurrence le présidentde l’OM, au titre des dommages et intérêts, précise t-on de même source. Auditionné une première fois juste après des déclarations à la presse, en mars dernier, dans lesquelles il avait porté des accusations jugées graves de "corruption, de pots de vins et de matchs truqués" à l’encontre du président de l’OM, Cherif Mellal a affirmé avoir agi "sous l’effet de la pression et de la colère", selon un compte rendu d’audition de cette première comparution, a-t-on fait savoir.

Le président de la JS Kabylie avait refusé d’assister à trois reprises au procès, a-t-on signalé de même source.Lors du match en question comptant pour la 24eme journée de ligue 1 Mobilis, jeudi 24 mars à Médéa, l'arbitre Boukouassa, avait sifflé un penalty en faveur de l'OM à la 94e, qui a été transformé par Addadi, donnant la victoire aux locaux (1-0).Dans une déclaration à la fin de cette rencontre, le président de la JSK avait notamment affirmé que"l'arbitre (de la rencontre à huis clos) a subi une forte pression et a fini par céder en sifflant un pénalty imaginaire".