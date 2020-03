Le Conseil de la nation reprendra lundi ses travaux en deux séances plénières consacrées à la présentation et au débat de deux projets de loi, a indiqué dimanche un communiqué de la chambre haute du parlement.Il s'agit, selon la même source, du projet de loi modifiant la loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique, et du projet de loi fixant la mission, la composition et l'organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies.