Plus de 150 infractions liées au non respect des mesures préventives dans diverses structures hôtelières et de restauration ont été recensées par les services de la Direction du commerce de la wilaya de Constantine depuis la réouverture des établissements hôteliers, des restaurants et des cafés le 15 août dernier, a-t-on appris dimanche des responsables locaux du secteur.Ce nombre d’infractions est lié au non port du masque protecteur et non-respect de la distanciation physique, obligatoire dans le cadre de la

lutte contre le coronavirus, a précisé un cadre du service de la protection du consommateur et de la répression des fraudes à la Direction du commerce, Fayçal Djeghim.Il a, dans ce sens, souligné que 23 brigades d’inspection totalisant une

cinquantaine d’agents de contrôle, relevant du même secteur ont été mobilisées pour assurer le bon déroulement de cette opération de contrôle.Le même responsable a relevé que 2100 interventions ont été assurées par ces brigades de contrôle à travers diverses communes de la wilaya et se sont soldées parl’établissement de 41 procès-verbaux (PV) de poursuites judiciaires, ainsi que 11 proposition de fermeture, a souligné la même source.Depuis le début du mois d’août en cours, plus de 22 tonnes de produits

alimentaires avariés ont été saisis lors des opérations de contrôle de différents commerces d’alimentation générale et de restauration, a fait remarquer la même source.