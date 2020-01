Cinq (5) unités publiques d’élevage avicole relevant de quatre (4) wilayas de la région Est du pays, ont été indemnisées par la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de la wilaya de Constantine, au titre de la saison agricole 2018-2019, a indiqué

samedi à l’APS son directeur, Mourad Bendada.Il s’agit, a détaillé le même responsable, de quatre (4) sociétés publiques d’aviculture dont deux (2) dépendant des localités d’Oued Seguen et de Tadjenanet relevant de la wilaya de Mila tandis que les deux (2) autres sont implantées dans les localités d’Oued Hamla et de Bir El Arch relevant respectivement des régions d’Oum El Bouaghi et de Sétif.Une autre ferme avicole de statut privé située dans la zone d’Ain Nahas, dans la commune d’El Khroub (Constantine) figure également parmi les unités avicoles ciblées par cette opération, ajoute la même source, faisant savoir que différentes maladies virales, bactériennes et parasitaires sont à l’origine de la perte de pas moins de 25.000 poulets durant la même

période.Mobilisant une enveloppe financière de l’ordre de neuf ( 9) millions DA, l’opération d’indemnisation (achat des poussins) est assurée, a précisé le même responsable, par l’unité de distribution de poussins de la commune d’Ain Taghrout, dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj.