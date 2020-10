Le Conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane, a souligné samedi à Adrar que "faire de la société civile un partenaire essentiel est une conviction ancrée chez les pouvoirs publics et valorisée dans le projet d'amendement de la Constitution''.

''Les associations ont adhéré massivement à l'enrichissement du projet d'amendement de la Constitution en proposant 5.018 suggestions à échelle nationale'', a affirmé M. Berramdane, lors d'une rencontre avec le mouvement associatif et la société civile, tenue au palais de culture de la wilaya d'Adrar.

Le Conseiller du président de la République a mis en valeur la mission effective de la société civile dans la wilaya, qui compte plus de 3.000 associations locale, jugeant que ce nombre révèle que l'action associative "se porte bien" dans la région.

''Le projet d'amendement constitutionnelle a consolidé la mission de la société civile, la protection réglementaire des associations et consacré l'implication des associations pour soutenir la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption dans son rôle de lutte contre la corruption et la protection réglementaire de ses dénonciateurs'', a-t-il ajouté.

Evoquant l'article 213 du projet d'amendement de la Constitution portant création de l'Observatoire nationale de la société civile, en tant qu'organe consultatif placé sous la tutelle du président de la République, M. Berramdane a appelé le mouvement associatif de la région à se structurer en vue de faciliter l'intercommunication entre eux et les différentes instances locales et centrales en vue de se représenter dans une organisation nationale de la société civile.

''Le projet d'amendement de la Constitution est un véritable socle pour l'édification de la nouvelle Algérie, basée sur un partenariat avec la société civile'', a soutenu M. Berramdane, relevant à ce titre, qu'''une stratégie de partenariat avec la société civile est en cours d'élaboration. Celle ci sera suivie de rencontres avec les différents acteurs du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, sur laquelle l'Etat fonde de larges espoirs à travers la mise en valeur de son expérience dans la promotion de l'action associative''.

Mettant à profit sa rencontre, M. Berramdane a pris connaissance des préoccupations soulevées par le mouvement associatif local inhérentes, notamment, à la numérisation de l'action associative pour évaluer ses activités sur le terrain, l'accompagnement de la communauté nationale dans les pays africains voisins, afin qu'elle contribue à renforcer les échanges économiques et politiques de l'Algérie avec les pays africains.

Les intervenants ont aussi appelé à faciliter les activités associatives à la faveur d'un soutien logistique susceptible d'accompagner leurs activités sur le terrain dans les régions enclavées et les zones d'ombre.

Ils ont, dans ce contexte, souhaité la révision de la loi 12/06 relative aux associations pour mettre un terme au phénomène de ''politisation'' de l'action associative, l'implication des associations de la région dans des projets d'intérêt public pour qu'elles puissent assurer les ressources financières nécessaires à la continuité de leurs activités.

De plus, les participant à la rencontre ont suggéré l'implication des associations dans les commissions sectoriels au niveau des daïras et de la wilaya pour la consécration d'un véritable partenariat dans la définition des projets prioritaires dans le développement local, la création de coopératives associatives contribuant à la mise en œuvre des projets associatifs de proximité, la création d'emplois et la consolidations des ressources financières des associations.