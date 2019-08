Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, a déclaré jeudi à Guelma que son département ministériel étudie le projet de mise en place d'une nouvelle tarification de remboursement des consultations médicales devant assurer les équilibres financiers des Caisses d'assurance sociale."La tarification de remboursement des coûts des consultations médicales auprès de médecins généralistes et spécialistes est dépassée car remontant aux années 1980'', a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, en marge d'une rencontre avec des cadres locaux de son secteur, précisant que "cette tarification sera révisée pour se conformer avec les capacités financières des Caisses d'assurance sociale''. La révision des tarifs de remboursement des consultations médicales doit être établie sur la base du tarif de référence, ou le "coût de responsabilité'' prenant en considération les tarifs de prestation médicales appliqués. Relevant le dysfonctionnement dans les équilibres financiers des Caisses de sécurité sociale en Algérie, le ministre a insisté sur la mise en place "de réelles réformes dans le système de remboursement des assurances médicales et prévenir les grandes difficultés financières".