La 6ème session des consultations politiques algéro-françaises au niveau des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères s'est tenue, jeudi à Alger, sous la co-présidence de Chakib Rachid Kaid, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, et François Delattre, secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre de la concertation régulière entre l'Algérie et la France, a donné lieu à "un examen d'ensemble des relations et de la coopération liant les deux pays ainsi qu'à la mise en perspective des moyens à même de les renforcer, conformément à l'agenda politique convenu pour le premier semestre de l'année en cours", indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Ces consultations ont également été l'occasion de "faire le point sur les préparatifs de la tenue à Alger, le 12 mars prochain, des travaux de la 6ème session du Comité mixte algéro-français de coopération économique (COMEFA) et d'échanger sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, particulièrement le dossier libyen, la question du Sahara Occidental, la situation au Sahel et au Mali ainsi que d'autres questions globales liées à la lutte antiterroriste et les changements climatiques".