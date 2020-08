La troisième soirée de la convention démocrate a réuni, mercredi, plusieurs figures du parti, comme Barack Obama, Hillary Clinton ou encore Kamala Harris. Cette dernière a été officiellement désignée colistière de Joe Biden. Tous ont appelé les électeurs à se rendre aux urnes, coûte que coûte, en novembre, afin de protéger la démocratie américaine d'un nouveau mandat de Donald Trump. Un mot d'ordre : la participation. La convention démocrate a tenté lors de sa troisième soirée, mercredi 19 août, de mobiliser un maximum d'électeurs le 3 novembre prochain. Ce fut la soirée la plus réussie jusqu'ici, peut-être parce que les producteurs de cette convention virtuelle, pandémie oblige, ont peu à peu pris leurs marques. Peut-être aussi parce qu'elle a aligné le plus grand nombre de figures du parti. Barack Obama était sans nul doute la tête d'affiche. L'ex-président américain a décidé de s'exprimer depuis un lieu hautement symbolique : le musée de la Révolution américaine de Philadelphie, ville où fut rédigée la Constitution des États-Unis. Le visage grave, il a tenu un discours d'une agressivité sans précédent à l'égard de son successeur. "Donald Trump n'a pas évolué avec la fonction parce qu'il en est incapable. Et les conséquences de cet échec sont graves", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "170 000 Américains morts, des millions d'emplois envolés, nos pires pulsions libérées, notre fière réputation à travers le monde gravement rabaissée et nos institutions démocratiques menacées comme jamais auparavant". Selon Barack Obama, le milliardaire républicain a utilisé la présidence comme "un show de télé-réalité de plus".