Le groupe industriel sud-coréen Hyundai Motor Co. a annoncé vendredi qu'il construirait en Chine sa première usine étrangère de systèmes de piles à combustible à hydrogène pour accroître sa présence sur le marché mondial de l'hydrogène.

Hyundai produira chaque année 6.500 systèmes de piles à combustible pour les véhicules fonctionnant à l'hydrogène à l'usine de Canton, dans le sud de la Chine, à partir du second semestre 2022, a indiqué la société dans un communiqué cité par l'agence Yonhap, ajoutant que le groupe envisage d'augmenter la production en fonction de la demande future sur le marché.Le constructeur automobile sud-coréen a déclaré qu'il détiendrait la totalité du capital de l'usine, dont la construction débutera en février, qui produira principalement des systèmes de piles à hydrogène pour son modèle Nexo à hydrogène.Hyundai prévoit de fournir 700.000 systèmes de piles à hydrogène par an en Chine et sur d'autres marchés étrangers de l'hydrogène en 2030.