Le total de cas confirmés s'élève ainsi à 9.935, soit 22,6 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 690, alors que le nombre des patients guéris passe à 6.453, a précisé M. Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie du Covid-19.

Les nouveaux cas de décès ont été recensés dans les wilayas de M'Sila (deux cas), Blida, Bouira, Souk Ahras, Bechar, Sétif, Bejaia et Constantine, a indiqué M.Fourar, ajoutant que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66 % du total des cas de décès.