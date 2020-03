Le nombre de cas du nouveau coronavirus dans le monde a atteint les 110.000, avec plus de 3.800 décès enregistrés dans 100 pays et territoires, selon un nouveau bilan rapporté lundi par des médias citant l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).Au total 110.564 personnes ont été contaminées et 3.862 sont décédées. La hausse - 1.532 nouvelles contaminations rapportées depuis dimanche à 17h00 GMT -- est notamment liée à l'augmentation des cas en Iran, avec 595 nouveaux cas annoncés lundi.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée, a dénombré 80.735 cas, dont 3.119 décès. 40 nouvelles contaminations et 22 nouveaux décès y ont été annoncés entre dimanche 17h00 GMT et lundi 9h00 GMT.Ailleurs dans le monde, 29.829 cas (1.492 nouveaux) étaient recensés lundi à 10h45 GMT, dont 743 décès (48 nouveaux).Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (7.382 cas dont 69 nouveaux, 51 décès), l'Italie (7.375 cas, 366 décès), l'Iran (7.161 cas dont 595 nouveaux, 237 décès), la France (1.126 cas, 19 décès).Depuis dimanche soir, la Chine, l'Iran, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, la Suisse, ont recensé de nouveaux décès. L'Albanie a annoncé le diagnostic de premiers cas sur son sol.L'Asie recensait au total lundi à 10h45 GMT 89.892 cas (3.188 décès), l'Europe 12.233 cas (410 décès), le Moyen-Orient 7.546 cas (243 décès), les

Etats-Unis et le Canada 614 cas (16 décès), l'Océanie 98 cas (3 décès), l'Amérique latine et les Caraïbes 91 cas (1 décès), l'Afriquen 90 cas (1 décès).Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).