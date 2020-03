Quatre nouveaux cas de Coronavirus (Covid-19) ont été confirmés mercredi en Algérie, portant à douze (12) le nombre de personnes infectées par le virus dans le pays, a annoncé le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Ces nouveaux cas "ont été enregistrés dans la même famille pour atteindre un total de douze (12) cas confirmés", indique le ministère dans un communiqué, précisant que "l'enquête épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes qui étaient en contact avec le ressortissant algérien et sa fille, tous deux résidant en France".Pour rappel, les deux premières personnes, une femme de 53 ans et sa fille âgée de 24 ans, porteurs sains ont été confirmées positives au coronavirus dimanche dernier par le Laboratoire national de référence de l'Institut Pasteur d'Algérie.