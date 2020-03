La Compagnie nationale Air Algérie a décidé de suspendre temporairement tous ses vols "de et vers" la France au départdes villes de Sétif, Batna, Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef, Bejaia et Annaba, comme mesure préventive contre la propagation du coronavirus, a t-elle indiqué vendredi dans un communiqué.Air Algérie a décidé également de réduire, à partir de demain 14 mars au 4 avril, ses vols "de et vers" la France au départ d'Alger , Oran et Constantine, ajoute la même source.De plus, elle suspend tous ses vols "de et vers" l'Espagne à compter du 16 mars au 4 avril 2020.Les passagers impactés par les perturbations de leurs vols, peuvent bénéficier d'un changement de réservation , d'un report ou d'un remboursement sans frais, précise le communiqué.A rappeler que Air Algérie avait annoncé mercredi dernier la suspension des vols "de et vers" Rome (Italie) à partir de dimanche 15 mars, au titre de mesure préventive en raison de la propagation du nouveau Coronavirus en Italie.