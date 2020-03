La compagnie aérienne British Airways a annoncé mardi avoir annulé tous ses vols de la journée vers et depuis l'Italie après le confinement de l'ensemble du pays en raison de l'épidémie de coronavirus.Interrogée par l'AFP, une porte-parole de British Airways a confirmé l'annulation, précisant que "tous les clients qui devaient voyager aujourd'hui (mardi) ont été contactés", sans donner de précision sur d'éventuelles annulations pour les prochains jours.British Airways informe toutefois ses clients qui ont réservé des vols vers l'Italie entre mardi et le 4 avril qu'ils ont la possibilité de repousser leur voyage jusqu'à fin mai, de préférer voler vers Genève et Zurich ou d'être remboursés.Après la décision de l'Italie de confiner l'ensemble du pays pour tenter d'enrayer l'épidémie, le gouvernement britannique a recommandé d'éviter tous les voyages non essentiels vers l'Italie. De nombreuses compagnies aériennes européennes ont réduit drastiquement leur desserte de l'Italie en raison de la propagation du coronavirus dans le pays et de la chute de la demande.