La ville de Wuhan, dans la province chinoise du Hubei (centre), prévoit de transformer trois sites existants, dont un gymnase et un centre d'exposition, en hôpitaux pour recevoir les patients infectés par le nouveau coronavirus (2019-nCoV), a annoncé lundi soir le

centre de contrôle de l'épidémie. Le gymnase Hongshan, le Centre international des conférences et des congrès de Wuhan (WICEC) et le complexe culturel "Wuhan Livingroom" seront transformés en hôpitaux avec un total de 3.400 lits, selon le centre. Ces sites, situés dans les arrondissements de Jianghan, de Wuchang et de Dongxihu, recevront des patients présentant des symptômes bénins causés par le coronavirus. Les hôpitaux serviront de sites médicaux temporaires avec des fonctions de traitement d'urgence et de tests cliniques. Les travaux de transformation ont commencé lundi soir, et des centaines de lits étaient en place mardi matin.

Wuhan a prévu de construire deux hôpitaux préfabriqués, Huoshenshan et Leishenshan, avec 2.600 lits au total pour le traitement des patients infectés par le virus. Huoshenshan estachevé et Leishenshan est en construction.Lundi en fin de journée, le total des décès dus à la maladie s'élevait à 425 personnes, alors que 20.438 cas confirmés d'infection au nouveau coronavirus avaient été rapportés dans 31 régions de niveau provincial et dans le Corps de production et de construction du Xinjiang en Chine.