L'Iran a annoncé samedi un nouveau décès dû au coronavirus portant le nombre de morts liés à cette maladie à cinq, soit le plus grand nombre de décès enregistrés dans un pays hors Extrême-Orient. Depuis son apparition en décembre, le nouveau coronavirus a fait plus de 2.300 morts en Chine, épicentre de l'épidémie, et 16 dans le reste du monde. Le virus Covid-19 a été pour la première fois signalé en Iran mercredi, lorsque les autorités ont annoncé les deux premiers décès liés à la maladie, des Iraniens âgés, dans la ville sainte chiite de Qom, à 150 kilomètres au sud de Téhéran. Il s'agissait des premiers décès confirmés de cette maladie au Moyen-Orient. "Nous avons dix nouveaux cas confirmés de Covid-19", a déclaré samedi à la télévision d'Etat le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour. "L'une des 10 personnes infectées est malheureusement décédée", a-t-il ajouté. Cette annonce porte à cinq le nombre total de décès dus à la maladie et à 28 le nombre total de personnes contaminées en Iran. Les cinq personnes décédées sont probablement iraniennes. Le porte-parole n'a pas précisé le lieu des décès mais a indiqué que huit des personnes contaminées avaient été hospitalisées à Qom et deux dans la capitale iranienne. La maladie n'a pas freiné "le zèle révolutionnaire des habitants de Qom" qui se sont rendus aux urnes, se sont félicités les médias officiels, au lendemain des élections législatives qui se sont tenues dans le pays.