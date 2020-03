Des organisations estudiantines ont annoncé mardi dans un communiqué la suspension de leur participation aux marches de mardi et de vendredi, dans un souci de préserver "l'intérêt suprême du pays et en considération de la responsabilité morale et historique" dictée par la conjoncture difficile que vit notre pays du fait de l'expansion du coronavirus (COVID-19). "Dans un souci de préserver l'intérêt suprême du pays et en considération de la responsabilité morale et historique" dictée par cette conjoncture

difficile que vit notre pays, et en application des directives du communiqué rendu public par un groupe de médecins (...), "nous annonçons la suspension de notre participation aux marches de mardi et de vendredi jusqu'à ce que cette épreuve soit surmontée et selon l'évolution de la situation", lit-on dans le communiqué d'un mouvement estudiantin regroupant huit organisations.

Ce mouvement a en outre appelé à "faire prévaloir l'intérêt national et à suspendre la sortie des étudiants". Au terme d'une réunion tenue lundi, un groupe de médecis, pharmaciens et prestataires de soins avait appelé les citoyens à éviter les rassemblements et les manifestations, à suspendre les marches populaires et à éviter tous les lieux de rassemblement tels les marchés, les salles des fêtes, les cafétérias, les mosquées et les moyens de transport public, tout en respectant également les conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire. "Conscients de la gravité de cette pandémie sur la sécurité sanitaire et de l'état du secteur de la santé en Algérie", les signataires de ce communiqué ont exhorté les pouvoirs publics à la nécessité de "prendre des mesures d'urgence, sérieuses et responsables, à travers un plan d'action bien défini consistant en la sécurisation des frontières terrestres et la fermeture immédiate de l'espace aérien et maritime, de et vers les régions, foyers de la pandémie". Les praticiens de la santé ont également souligné la nécessité de réunir toutes les ressources humaines et matérielles en vue de la prévention, du dépistage et du traitement de la maladie et d'aménager, exceptionnellement, des structures d'accueil et de prise en charge des cas concernés par l'isolement sanitaire.