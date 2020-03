Le nouveau bilan du nouveau coronavirus, Covid-19, est passé à 3.139 morts en Chine depuis le début de l'épidémie en décembre, ont annoncé mardi les autorités médicales chinoises.Dans un communiqué, relayé par les médias, la commission gouvernementale de la santé a fait savoir que le coronavirus, dit Covid-19, est passé à 3.139 morts, avec l'enregistrement de 17 nouveaux cas de décès et 19 nouveaux cas d’infection au cours des dernières 24 heures.Le virus a touché plus de 114.000 personnes dans 115 pays à travers le monde, dont plus de 4.027 sont mortes en Chine, en Corée du Sud, en Iran et en Italie.