Avec plus de 200 cas et 4 décès confirmés, le bilan de l'épidémie de Covid-19 est relativement faible en Inde. Mais il augmente de manière inquiétante, à raison d’environ 20 % de nouveaux cas en un jour. Le pays est toujours en phase 2, avec un nombre limité de personnes testées, mais le gouvernement renforce les restrictions. Les rassemblement sont interdits dans la plupart du pays et le Premier ministre a annoncé un couvre-feu d'une journée ce dimanche 22 mars, le début d’une mobilisation. « Ce dimanche (22 mars), restez chez vous entre 7h du matin et 9h du soir. ». Le Premier ministre Narendra Modi a lancé cet appel, en rappelant à la population les récentes guerres qui poussaient les Indiens à se cloîtrer.