Le représentant permanent de la Chine auprès de l'ONU, Zhang Jun, a appelé, jeudi, la communauté internationale à adopter une attitude responsable, à travailler ensemble pour lutter contre le nouveau coronavirus et à éviter une réaction excessive qui pourrait entraîner davantage d'effets indirects négatifs. Informant les médias onusiens des mesures décisives et fortes prises par la Chine pour lutter contre le virus, le diplomate chinois a déclaré que le monde avait besoin de solidarité dans les circonstances actuelles.En ce qui concerne la déclaration par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de l'épidémie du nouveau coronavirus en tant qu'urgence de santé publique de portée internationale, M. Zhang a souligné que l'OMS renouvelait sa confiance dans la capacité de la Chine à contrôler l'épidémie et qu'il n'y avait aucune raison que soient prises des mesures qui entravent inutilement le tourisme et le commerce internationaux. Les recommandations du directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "doivent être sérieusement examinées", a affirmé l'ambassadeur chinois.