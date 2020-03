L'Iran a annoncé mercredi la mort de 63 personnes supplémentaires infectées par le nouveau coronavirus, portant le total à 354 morts dans ce pays, l'un des plus touchés au monde."Malheureusement, au cours des dernières 24 heures, nous avons rapporté 63 décès et au total 354 personnes ont perdu la vie", a dit le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour.Les autorités ont également recensé, selon M. Jahanpour, 958 nouveaux cas de contamination, portant à quelque 9.000 le nombre de personnes infectées en Iran.La propagation du nouveau coronavirus est l'une des plus meurtrières en dehors de la Chine, où la maladie est apparue.Téhéran, la capitale, a connu 256 nouveaux cas de contamination suivie par la province d'Ispahan (centre), avec 170.L'Iran a annoncé son premier décès de coronavirus, dans la ville sainte chiite de Qom, le 19 février.Il n'a pasencore imposé officiellement de quarantaines, mais les autorités ont appelé à plusieurs reprises les habitants à s'abstenir de voyager. Ils ont fermé des écoles et les universités et ont eu recours à la fermeture d'hôtels et d'autres logements touristiques pour décourager les voyages.Dans ce contexte, le président Hassan Rohani a lancé mercredi un nouvel appel aux Iraniens, les invitant à limiter leurs mouvements afin de contenir le virus.