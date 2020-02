La Chine a accéléré les essais cliniques de cinq nouveaux médicaments pour traiter le COVID-19 sur la base de l'examen discret d'un groupe d'experts, a déclaré vendredi Chen Shifei, chef adjoint de l'Administration nationale des produits pharmaceutiques.

L'approbation pour le lancement sur le marché des médicaments utilisés pour les indications du COVID-19 a également été accélérée, car l'étude scientifique est pratiquement terminée, et ils sont inclus dans les programmes de recherche spéciaux pour le traitement du COVID-19, a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse. "Certains médicaments chimiques sûrs et efficaces et la médecine chinoise ont été inclus dans les médicaments prescrits par les médecins travaillant sur la ligne de front", a-t-il indiqué. Les préparations chinoises à base de plantes réalisées par plus de 80 établissements médicaux ont été appliquées dans le traitementdes patients du COVID-19 et se sont avérées efficaces, a ajouté M. Chen. L'administration a également envoyé des groupes d'experts pour offrir des conseils aux équipes de recherche sur les vaccins afin de s'assurer que des vaccins sûrs et efficaces puissent être utilisés dans la lutte contre le COVID-19 le plus tôt possible, a-t-il noté.