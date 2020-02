Une université chinoise a développé un robot de détection de la température pour relever les températures corporelles anormales parmi les foules. Mei Xuesong, professeur à l'Université Jiaotong de Xi'an, dans la province du Shaanxi (ouest), a indiqué que la mesure manuelle ne permettait que de prendre la température d'une personne à la fois, tandis que le robot développé par son équipe pouvait capturer des images thermiques des températures corporelles de toute une foule et reconnaître les images faciales des personnes présentant une température élevée. Selon M. Mei, après la déclaration de l'épidémie du nouveau coronavirus,

son équipe s'est efforcée de combiner la technologie robotique avec l'imagerie et la détection thermiques pour développer ce robot, ainsi qu'un autre robot capable d'effectuer la désinfection autonome avec un dispositif de désinfection par rayonnement ultraviolet.

Les deux robots peuvent être utilisés dans les gares, les aéroports, les hôpitaux et d'autres lieux publics afin d'améliorer le contrôle de l'épidémie et l'efficacité de la désinfection tout en réduisant l'exposition aux risques de la population, a fait remarquer le professeur. Le robot de détection de la température corporelle a été produit par la Xi'an Youibot Technology Co., Ltd, en petite quantité et a montré une précision de mesure élevée. Le bilan de l'épidémie de nouveau coronavirus a atteint 1.886 morts mardi

en Chine continentale, et le nombre total de cas confirmés sur la partie continentale de la Chine avait atteint 72.436 lundi en fin de journée, ont indiqué les autorités sanitaires chinoises.