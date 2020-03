Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a indiqué, mardi dans un communiqué, que la commission ministérielle de la Fatwa maintiendra sa réunion ouverte pour suivre la situation relative à la propagation du Coronavirus (Covid-19) en Algérie et promulguer des Fatwa au fur et à mesure de l'évaluation de la situation. Le ministère a repris le communiqué de la commission ministérielle de la

Fatwa, réunie le 15 mars courant, affirmant dans son procès verbal (PV) que sa réunion demeurera "ouverte pour assurer le suivi et promulguer des Fatwa au fur et à mesure du développement de la situation".Compte tenu des développements rapides et "inquiétants" en raison de la propagation du Coronavirus, la commission a tenu une deuxième réunion mardi matin, "afin d'examiner l'évolution de la situation et promulguer des Fatwa en fonction de la conjoncture", a conclu le communiqué.