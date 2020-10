Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a annoncé un confinement partiel à partir du mardi 3 novembre pour combattre la deuxième vague du Covid-19, avec un couvre-feu nocturne et la fermeture des bars et restaurants à Athènes et dans d'autres villes du pays. «Ce n'est pas un confinement comme en printemps», a indiqué le Premier ministre lors d'un message télévisé à la nation ce samedi 31 octobre. «Les mesures vont commencer à 06H00 locales (04H00 GMT) mardi et la circulation sera interdite après minuit et jusqu'à 05H00 locales (03H00 GMT)», a ajouté Kyriakos Mitsotakis, soulignant qu'«il faut agir maintenant» pour que les unités des soins intensifs ne soient pas débordées.