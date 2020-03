Le maire de Bergame Giorgio Gori a invité mardi les supporters de l'Atalanta à ne pas se regrouper pour regarder dans la soirée le match de Ligue des Champions de leur équipe à Valence et de le voir "chacun chez soi"."Ce soir, n'organisez pas de soirée avec vos amis, ne vous regroupez pas pour regarder le match. Regardons le chacun chez soi", a écrit le maire dans un appel relayé par les médias locaux.Face à la progression du coronavirus, le gouvernement italien a étendu par décret lundi soir à tout le pays les mesures exceptionnelles de confinement de millions d'Italiens vivant dans le nord. Ces restrictions sont valables jusqu'au 3 avril. Bergame et la Lombardie sont particulièrement touchées par la maladie.L'Atalanta réussit la meilleure saison de son histoire et elle pourrait se qualifier mardi pour les quarts de finale de la Ligue des Champions dès sa première participation. Au match aller, les Italiens ont battu Valence 4-1. Le match retour sera joué mardi soir à huis clos en Espagne."S'il n'était pas arrivé ce qui est arrivé, la commune aurait aimé installer un écran géant pour ce match historique. Mais nous devons tous être responsables et agir comme il faut. Ce soir, nous regarderons l'Atalanta seuls et nous espérons gagner", a ajouté M. Gori."En cas de victoire, pas de défilé, pas de rassemblement dans les rues, ne descendez pas en ville, n'allez pas accueillir l'équipe. Nous sommes tout de même tous autorisés à hurler par la fenêtre", a conclu le maire.