Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a indiqué lundi que "toutes les possibilités de riposte" contre le coronavirus peuvent être envisagées, soulignant que des mesures ont été prises et d'autres le seront "au fur et à mesure de l'évolution de la situation". "Nous avons toutes les possibilités de riposte. Nous avons pris des mesures et d'autres seront prises au fur et à mesure de l'évolution de la situation", a assuré le ministre de la Santé sur les ondes de la chaine 3 de la Radio algérienne. "Nous avons des plans à tous les niveaux et nous nous préparons à toute situation. Il n'y a pas de mesures immédiates. Nous avons des mesures qui font face à toute évolution de la situation", a-t-il ajouté.Au sujet d'un éventuel confinement de certaines zones comme Blida et Boufarik où les premiers cas de coronavirus sont apparus, M. Benbouzid a indiqué que cette mesure était "envisageable", précisant que "c'est une mesure que nous gardons, mais que nous ne souhaitons pas exécuter, car nous avons l'espoir que la situation ne s'aggrave pas". Il a rappelé, en outre, que "plus de 400 lits de réanimation sont disponibles" et que les espaces à mettre immédiatement en exercice avec des respirateurs étaient "en cours d'identification".Le ministre a fait savoir également que les établissements de santé relevant des secteurs public et privé étaient "tous interpellés" pour faire face à la maladie et réduire le risque de sa propagation. D'autre part, M. Benbouzid a relevé qu'il était "très dangereux

scientifiquement" de poursuivre le mouvement populaire (Hirak), car il s'agit d'un regroupement favorable à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19)."Au delà des revendications populaires que je respecte, le Hirak est avant tout un regroupement de personnes parmi lesquelles il pourrait y avoir des porteurs du coronavirus qui risquent de contaminer d'autres. Donc, scientifiquement, il est très dangereux de poursuivre le Hirak", a-t-il soutenu.Il a ajouté que la suspension des marches et les mobilisations populaires relève du "bon sens patriotique" des citoyens, rappelant que l'interdiction de tout regroupement faisait partie des mesures préventives prises contre la propagation de Covid-19, qui a déjà fait quatre morts et contaminé 54 personnes à travers huit wilayas. "un nombre réduit mais demeure inquiétant", a-t-il commenté.M. Benbouzid a salué les personnes qui agissent dans ce sens et invitent les manifestants à éviter d'investir la rue "provisoirement, le temps de se débarrasser de ce fléau qui est un réel danger", a-t-il souligné.