Le Rwanda a enregistré son premier cas confirmé du nouveau coronavirus, un ressortissant indien arrivé dans le pays la semaine dernière, a annoncé samedi le ministère de la Santé."Un citoyen indien arrivé de Bombay le 8 mars 2020 a été testé positif au coronavirus (Covid-19)" vendredi, selon un communiqué."Il est actuellement sous traitement et dans un état stable, isolé des

autres patients", a précisé le ministère, soulignant que ses contacts étaient en cours d'identification.L'Afrique subsaharienne, comme le continent en général, a jusqu'à présent été nettement moins touché que le reste de la planète par la pandémie, avec officiellement six décès pour quelque 200 cas pour toute l'Afrique.Après le Kenya et l'Ethiopie vendredi, le Rwanda est le troisième pays d'Afrique de l'Est à signaler un premier cas du nouveau coronavirus.Comme d'autres pays de la région, le Rwanda avait déjà augmenté son niveau de préparation, avec le déploiement dans la capitale de bassines avec du savon et du désinfectant. Des concerts, rassemblements, événements commerciaux et sportifs ont été annulés dans le pays.La compagnie aérienne publique RwandAir a également cessé ses vols vers la Chine, Israël et l'Inde.