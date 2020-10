L’Algérie réceptionnera "dans les jours à venir" les tests antigènes permettant de dépister "directement" le Coronavirus, a

annoncé dimanche à Alger, le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Pr Fawzi Derrar, faisant état de la prochaine publication d’une enquête épidémiologique sur l’évolution du virus dans le pays."Ce qui va changer la donne par rapport à l’épidémie du Coronavirus, c’est l’apparition de tests antigènes rapides que l’Algérie réceptionnera dans les jours à venir. Ces tests détecteront directement le virus et ont une très bonne sensibilité", a déclaré le DG de l’IPA sur les ondes de la Chaine 3 de la Radio nationale.Tout en précisant la possibilité de recours à ces examens en "l’absence de tests PCR", il a assuré des efforts engagés par l’Algérie afin d’"élargir et d’uniformiser" l’accès à ce type de dépistage, à travers l’ensemble du territoire national et ce, d’ici mars 2021, se félicitant de la dotation d’un plus grand nombre de laboratoires privés en PCR.Et de citer les exemples des wilayas de Chlef, Ouargla et de Biskra, avant de plaider, à ce propos, pour que la question du prix des tests PCR chez le privé soit "discutée" afin d’en permettre une "accessibilité pour tous".Qualifiant la situation sanitaire mondiale actuelle d’ "inquiétante", il a soutenu que "les jours à venir seront plus difficiles à gérer y compris en Algérie" en raison notamment de l’arrivée de la saison hivernale, propice au déploiement du Coronavirus.Il appellera, en conséquence, la population à "une prise de conscience généralisée, à la vigilance et au développement de certains concepts de prévention de plus en plus précieux pour l’avenir", rappelant que ce virus "coûte la vie" à des centaines de personnes."Il faut être très sérieux et ne pas négliger les aspects les plus simples", a-t-il insisté, citant les mesures barrières que sont la distanciation sociale et le port du masque, avant de faire observer que la

présente hausse des cas d’infections était "prévisible" eu égard à la rentrée sociale, en sus de la baisse de la température.

Face à cette situation, le Pr Derrar estime que l’"on ne peut rien écarter", préconisant de "prendre la décision juste" pour pallier plus une recrudescence des contaminations et pour éviter "une 2éme vague" de l’épidémie, faisant savoir la "prochaine" publication par l’IPA d’une étude épidémiologique ayant identifié 7 clusters principaux de circulation du virus.Tout en faisant savoir qu’il s’agit, entre autres, d’Alger, Blida, El-Tarf, Ouargla, et d'Ain-Témouchent, il a précisé que l’enquête en question a révélé que les principaux foyers sont "familiaux", considérant qu’il s’agit de "rassemblements non indispensables", déplorant, par ailleurs, l’organisation de mariages "non réglementaires" dans certains endroits."Les indicateurs de cette enquête nous ont permis de connaître l’ampleur de l’épidémie que le pays a connue en avril et mai derniers, et de prendre nos précautions sur les cas pouvant survenir à l’avenir", a explicité le DG de l’IPA.