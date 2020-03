La Cour des Comptes a annoncé, dimanche, dans un communiqué, la suspension temporaire du dépôt des comptes administratifs et de gestion, et ce dans le cadre des mesures de prévention visant la lutte contre la propagation du Coronavirus. "Dans le cadre du renforcement des mesures de prévention visant la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), la Cour des comptes informe l'ensemble des ordonnateurs et des comptables publics que le dépôt des comptes administratifs et de gestion a été suspendu temporairement jusqu'à nouvel ordre", note le communiqué.