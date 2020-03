Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné dimanche, lors d'une réunion du Haut Conseil de Sécurité, des instructions "fermes" pour maintenir un haut degré de vigilance et une mobilisation "active" de l'ensemble des secteurs concernés, pour faire face à toute éventualité, indique un communiqué de la Présidence de la République. "Dans le cadre des mesures initiées par les Pouvoirs Publics, à l'effet de parer a toute propagation du coronavirus, M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, ministre de la Défense nationale, Chef suprême des Forces armées, a présidé, ce dimanche 1 mars 2020, au siège de la Présidence de la République, une réunion de coordination avec les membres du Haut Conseil de Sécurité, au cours de laquelle M. le Premier ministre a présenté un exposé faisant un état des lieux sur le virus en question", précise la même source. "A l'issue de l'exposé de M. le Premier ministre, qui a tenu à rassurer que la situation est totalement maitrisée, M. le Président de la République a donné des instructions fermes pour maintenir un haut degré de vigilance et une mobilisation active de l'ensemble des structures concernés, pour faire face à toute éventualité", ajoute le communiqué.D'autres points se rapportant, notamment, à des questions de sécurité ont été évoqués au cours de cette réunion, "à propos desquelles Monsieur le président de la République a donné des instructions précises pour le renforcement des dispositifs de surveillance, de veille et de sécurité au niveau des frontières", conclut la même source.