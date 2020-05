Lors de la première réunion virtuelle de son histoire, lundi 18 mai, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a assuré qu'une enquête indépendante sur la réponse apportée à la pandémie de coronavirus sera ouverte «au moment approprié». C'est ce qu'a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général, aux 194 pays membres: «Je lancerai une évaluation indépendante le plus tôt possible, au moment approprié, pour examiner les expériences et leçons tirées et formuler des recommandations en vue d'améliorer l'état de préparation et la réponse aux pandémies à l'échelle nationale et mondiale. Au 18 mai, la maladie Covid-19 a fait plus de 315.000 morts et plus de 4.700.000 infections.